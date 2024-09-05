Reuters: США работают над новым планом соглашения между Израилем и ХАМАС 5.09.2024, 12:47

Его могут доработать до конца этой недели.

Администрация президента США Джо Байдена будет пытаться в ближайшие дни выдвинуть новое предложение о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении заложников. Белый дом направит усилия на решение основных проблем, стоящих за многомесячным тупиком в переговорах между Израилем и ХАМАС, сообщает Reuters (перевод — zn.ua) со ссылкой на источники.

Большая часть соглашения уже была согласована, однако остается найти решение еще нескольких препятствий. Прежде всего, речь идет о требовании Израиля оставить войска в Филадельфийском коридоре, буферной зоне на юге Газы у границы с Египтом. Также стороны не могут согласовать конкретных лиц, включаемых в обмен заложниками ХАМАС и палестинскими заключенными.

По словам американского чиновника, новый проект соглашения могут доработать на следующей неделе или даже раньше. Он добавил, что представить его могут даже в эти выходные.

«Мы все чувствуем срочность», — заявил другой собеседник агентства.

Участники переговоров чувствуют, что перемирие в Газе «ускользает», отмечают журналисты. Преградой этому стало, в частности, убийство шести заложников в плену ХАМАС.

Ранее израильтяне вышли на протесты с требованием к правительству заключить соглашение с ХАМАСом. Они хотят освободить оставшихся в плену террористов заложников с 7 октября 2023 года.

Напомним, между Израилем и ХАМАС проходили переговоры в Катаре. Однако палестинская группировка отвергла условия плана прекращения огня, представленного посредниками.

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