Синоптики: Беларусь станет самой жаркой страной Европы

Синоптики: Беларусь станет самой жаркой страной Европы2
- 5.09.2024, 12:49
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На несколько дней.
Антициклон Квентин с ног на голову перевернет всю атмосферную циркуляцию в Европе, пишет телеграм-канал «Надвор’е».
По информации канала, скоро Квентин «превратится в антициклонного блокирующего монстра и дней 10 будет качать нам тепло из Центральной Азии».
Причем после 10 сентября за холодным фронтом могут оказаться и Греция с Болгарией. А Беларусь станет одной из самых теплых стран на европейском континенте.
Период теплой погоды сохранится в нашем регионе минимум до 12 сентября. Дневные температуры будут от +23 на востоке и до +31 на юго-западе РБ.
А вот из западной Европы теплота на этой неделе постепенно уйдет. Сырой и прохладный воздух из Атлантики проникнет на континент, начиная с севера Испании, далее во Францию и Германию, и к середине следующей недели доберется до западной Польши. Ну а Испании вообще не повезло. Там в ближайшее время будет октябрьская погода.