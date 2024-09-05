Синоптики: Беларусь станет самой жаркой страной Европы 2 5.09.2024, 12:49

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На несколько дней.

Антициклон Квентин с ног на голову перевернет всю атмосферную циркуляцию в Европе, пишет телеграм-канал «Надвор’е».

По информации канала, скоро Квентин «превратится в антициклонного блокирующего монстра и дней 10 будет качать нам тепло из Центральной Азии».

Причем после 10 сентября за холодным фронтом могут оказаться и Греция с Болгарией. А Беларусь станет одной из самых теплых стран на европейском континенте.

Период теплой погоды сохранится в нашем регионе минимум до 12 сентября. Дневные температуры будут от +23 на востоке и до +31 на юго-западе РБ.

А вот из западной Европы теплота на этой неделе постепенно уйдет. Сырой и прохладный воздух из Атлантики проникнет на континент, начиная с севера Испании, далее во Францию и Германию, и к середине следующей недели доберется до западной Польши. Ну а Испании вообще не повезло. Там в ближайшее время будет октябрьская погода.

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