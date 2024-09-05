Началась новая фаза президентской кампании в США 4 Борис Макаренко

5.09.2024, 12:51

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На сегодня Трамп чуть опережает Харрис по ставкам букмекеров.

Вторник после Дня Труда (американского аналога 1 мая, который отмечается в первый понедельник сентября) традиционно считается в США днем начала активной фазы избирательной кампании. Стартовые позиции Дональда Трампа и Камалы Харрис выглядят практически равными – ничего еще не предрешено. Но равенство – это, во-первых, неожиданное – полтора месяца назад преимущество Трампа над Байденом было едва ли не подавляющим, во-вторых – неустойчивое, потому что ситуация динамично развивалась весь август и того же следует ждать и в ближайшие два месяца. Разберем основные показатели – в их динамике.

Осмелимся сформулировать гипотезу главной интриги кампании: электоральные рейтинги Трампа с 2016 г. по сей день – почти константа, они колеблются в весьма узком диапазоне: всегда выше 45%, никогда не достигают 50%, и отвергающих его всегда больше, чем одобряющих. Это – про долю избирателей, а не абсолютное число: в 2020 г. за него проголосовало на 11 млн (!) человек больше, чем в 2016 г. (74 млн против 63 млн). Но в 2016 он выиграл, а в 2020 – проиграл. Потому что решающими стали два взаимосвязанных фактора: [не]популярность его оппонентов и уровень мобилизации обоих электоратов. Чего мы можем ожидать в этом году?

Анализ показателей начнем не с самых главных, но очень «говорящих».

Первый – усредненные ставки букмекеров (betting odds). На сегодня Трамп чуть опережает Харрис: 49,7%: 48,8%. На момент «отречения» Байдена от роли кандидата Трамп имел 60%, Харрис – 19% (Байден накануне – чуть больше 20%). Но ставки на Харрис быстро росли и достигли максимума 16 августа, накануне съезда Демократической партии (54% против 45% у Трампа). Но потом – когда опомнившиеся республиканцы обрушились на Харрис с критикой – ставки последней пошли вниз – и практически сравнялись c трамповскими. Букмекеры ожидают напряженной борьбы.

Второй показатель – [не]привлекательность кандидатов. У Трампа за 2024 г. – колебания в узком диапазоне, где баланс на 8 –15 пунктов в пользу негативных оценок. После покушения баланс улучшился, но всего на 4 пункта, и ныне – те же минус 9.

А вот Харрис в момент, когда стала кандидатом, имела минус 14: этот показатель, скорее, был экстраполяцией низкого рейтинга Байдена на свою «вице». А потом – резкий и монотонный повышательный тренд, и на сегодня баланс оценок приблизился к нулю (минус 1,4).

Это – не столько признание Харрис демократическим (и независимым) избирателем, сколько возродившаяся надежда на победу, неожиданный оптимизм, которому Харрис своим публичным поведением скорее соответствует (долго ли продлится этот «медовый месяц» – предсказать трудно). Но именно этот оптимизм, исходящие от ее кампании vibes – дословно, вибрации, положительные эмоции помогли Харрис избавиться от значительной доли негатива в имидже (и этот факт не могут не признать даже ее недоброжелатели).

Напомним: в 2016 г. негативные оценки Клинтон были еще хуже, чем у Трампа (секрет его победы), в 2020 г. – у Байдена баланс оценок был положительным (секрет поражения Трампа), но в 2024 Байден по негативу «обошел» Клинтон, давая Трампу шанс на почти гарантированную победу. Если Харрис удастся сохранить эту положительную динамику, ее шансы на победу будут расти.

Борис Макаренко, Telegram

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