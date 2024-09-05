«Так же по молодости делали, смеялись все: и водители, и пешеходы» 4 5.09.2024, 13:10

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Странный способ перехода через дорогу от белорусов покорил соцсети.

Жительница Бобруйска и активный пользователь TikTok поделилась необычным способом перехода через дорогу. Девушка сняла ролик, на котором обратила внимание пешеходов на дорожный знак, знакомый всем из детства, пишет telegraf.news. Что будет, если воспринять картинку буквально и попытаться перейти на другую сторону так, как нарисовано на знаке?

На коротком 11-секундном видео автор сперва указала прохожему на дорожный знак «Пешеходный переход», якобы намекая, как именно нужно это делать, после чего вместе с ним и другими… поскакала приставным шагом, пытаясь изобразить человечка с широко расставленными ногами и руками. Очевидно, что видео носит юмористический характер, и, судя по комментариям, подписчики TikTok такой лайфхак оценили.

«Так вот зачем был нужен приставной шаг в школе!» — написала под роликом одна из пользовательниц соцсети. Другая добавила:

«Всё равно немножко неправильно. Там ещё нога и рука должны быть отдельно от тела».

«Пешеходный перепрыг», — предложил новое название дорожному знаку ещё кто-то из белорусов, и его тотчас дополнили:

«Главное — попасть между полосок».

«Я в детстве так через дорогу переходила, потому что так на светофоре нарисовано. Я нашла людей, как я!» — поделилась личным воспоминанием белоруска.

«Я примерно так через турникет в метро прохожу», — написал под видео ещё один из подписчиков видеоплатформы. Его дополнили:

«Так же по молодости делали. Ржали все: и водилы, и пешеходы».

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