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Путин передумал и заявил о готовности начать переговоры

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  • 5.09.2024, 13:13
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Путин передумал и заявил о готовности начать переговоры

При посредничестве Китая и Индии.

Россия готова вернуться к переговорам с Украиной на основе соглашения, которое было достигнуто в Стамбуле весной 2022 года, заявил Путин.

«Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

При этом Путин допустил, что посредниками в мирных переговорах могут стать Китай, Индия или Бразилия. «Я в постоянном контакте с нашими коллегами по этому вопросу. И у меня нет сомнений в том, что руководители этих стран искренне стремятся к тому, чтобы помочь разобраться во всех деталях этого сложного процесса», — сказал он.

Отметим, после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область Путин заявил о бесперспективности переговоров с Киевом. Теперь Путин поменял мнение.

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