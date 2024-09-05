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Volvo показала нового конкурента Tesla Model S с запасом хода 600 км

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  • 5.09.2024, 13:20
  • 1,592
Volvo показала нового конкурента Tesla Model S с запасом хода 600 км

Большой представительский седан дебютирует в марте 2025 года.

Во время презентации нового Volvo XC90 показали первые тизеры модели ES90. Большой представительский седан дебютирует в марте 2025 года и заменит модель Volvo S90. Об этом сообщает сайт Autocar.

На тизерах показали силуэт Volvo ES90. Седан имеет изогнутую крышу, высокую оконную линию и выдвижные дверные ручки. По размерам авто относится к Е-классу и несколько короче Volvo S90. Конкурентами авто станут Tesla Model S и Mercedes EQE.

Габариты Volvo ES90:

длина — 4990 мм;

ширина — 1945 мм;

высота — 1547 мм;

колесная база — 3102 мм.

Электромобиль Volvo ES90 построят на платформе SPA2, которую также использует кроссовер ЕХ90. У него позаимствуют и силовые установки для седана. Также ожидается, что электрокар получит систему полуавтономного движения.

Ожидается, что новый Volvo ES90 предложат в двухмоторных полноприводных версиях на 408 и 517 л. с. с аккумуляторной батареей емкостью 111 кВт∙ч. Запас хода достигнет 600 км. Производство седана наладят в Китае на предприятии Geely.

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