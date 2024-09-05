Volvo показала нового конкурента Tesla Model S с запасом хода 600 км

Volvo показала нового конкурента Tesla Model S с запасом хода 600 км1
- 5.09.2024, 13:20
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Большой представительский седан дебютирует в марте 2025 года.
Во время презентации нового Volvo XC90 показали первые тизеры модели ES90. Большой представительский седан дебютирует в марте 2025 года и заменит модель Volvo S90. Об этом сообщает сайт Autocar.
На тизерах показали силуэт Volvo ES90. Седан имеет изогнутую крышу, высокую оконную линию и выдвижные дверные ручки. По размерам авто относится к Е-классу и несколько короче Volvo S90. Конкурентами авто станут Tesla Model S и Mercedes EQE.
Габариты Volvo ES90:
длина — 4990 мм;
ширина — 1945 мм;
высота — 1547 мм;
колесная база — 3102 мм.
Электромобиль Volvo ES90 построят на платформе SPA2, которую также использует кроссовер ЕХ90. У него позаимствуют и силовые установки для седана. Также ожидается, что электрокар получит систему полуавтономного движения.
Ожидается, что новый Volvo ES90 предложат в двухмоторных полноприводных версиях на 408 и 517 л. с. с аккумуляторной батареей емкостью 111 кВт∙ч. Запас хода достигнет 600 км. Производство седана наладят в Китае на предприятии Geely.