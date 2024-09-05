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В Украине будет восемь новых министров

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  • 5.09.2024, 13:26
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В Украине будет восемь новых министров
Фото: ukrafoto.com

Перестановки в правительстве продолжаются.

В Верховную Раду, по предложению депутатской фракции «Слуга народа», которая действует на правах коалиции, поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении новых министров.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Предлагается назначить:

Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министром юстиции - Ольгу Стефанишину

Вице-премьер-министром по восстановлению Украины, министром развития громад и территорий - Алексея Кулебу

Министром аграрной политики и продовольствия - Виталия Коваля

Министром молодежи и спорта - Матвея Бедного

Министром защиты окружающей среды и природных ресурсов - Светлану Гринчук

Министром по делам ветеранов - Наталью Калмыкову

Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности - Германа Сметанина

Министром культуры и стратегических коммуникаций - Николая Точицкого

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