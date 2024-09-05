В Украине будет восемь новых министров

В Украине будет восемь новых министров5
- 5.09.2024, 13:26
- 1,054
Перестановки в правительстве продолжаются.
В Верховную Раду, по предложению депутатской фракции «Слуга народа», которая действует на правах коалиции, поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении новых министров.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
Предлагается назначить:
Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министром юстиции - Ольгу Стефанишину
Вице-премьер-министром по восстановлению Украины, министром развития громад и территорий - Алексея Кулебу
Министром аграрной политики и продовольствия - Виталия Коваля
Министром молодежи и спорта - Матвея Бедного
Министром защиты окружающей среды и природных ресурсов - Светлану Гринчук
Министром по делам ветеранов - Наталью Калмыкову
Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности - Германа Сметанина
Министром культуры и стратегических коммуникаций - Николая Точицкого.