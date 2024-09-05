Зеленский: Украина подготовит план окончания войны

Зеленский: Украина подготовит план окончания войны1
- 5.09.2024, 13:49
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Ко второму саммиту мира.
Украина подготовит детальный план окончания войны ко второму саммиту мира, на котором обязательно должны присутствовать представители страны-агрессора России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News, которое опубликовали в четверг, 5 сентября.
По его словам, план окончания войны подготовят вместе с партнерами, которые поддержали коммюнике первого саммита.
«Мы проработаем каждый пункт этих кризисов, которые принес Путин. Мы проработаем наш вариант окончания войны», — сказал Зеленский.
Украина понимает, что дипломатически закончить войну без России «очень сложно», поэтому на втором саммите должны быть представители РФ. Об этом также просили участники первого Саммита мира, рассказал президент.
«Все страны нас просили, чтобы на втором саммите представители России были. Мы сказали: мы не против, мы все понимаем, давайте подготовим план и позовем их», — сказал президент.