«Синяя птица счастья» и советский пломбир

«Синяя птица счастья» и советский пломбир3
- Андрей Никулин
- 5.09.2024, 13:55
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Кто со слезами вспоминает СССР?
«Синяя птица счастья» - так в народе называли периодически «выбрасываемых» на прилавки советских куриц.
Синей из-за характерного оттенка тушки, судя по истощенному виду, томившейся за неведомые грехи в птичьем концлагере.
А счастье было, если таковую все же встретишь в продаже.
Счастье и бульон.
С мясом сложнее - его еще нужно было разжевать. Жесткость заставляла подозревать, что несчастных птиц готовили к марафонским забегам для какой-то куриной Олимпиады.
Вся жизнь и смерть тех кур была актом советского гуманизма в противовес империалистическим способам откорма и забоя. Птица питалась, чем бог послал и ее никто не убивал. Умирали, похоже, курицы в дороге к торговым прилавкам своей смертью.
Но ничего - проглотить и переварить все это помогал самый вкусный советский пломбир! Он, наверное и изрядно смазал мозги соотечественников, со слезой вспоминающих о минувшей эпохе…
Андрей Никулин, kasparov.ru