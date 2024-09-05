В центре Мюнхена произошла стрельба возле консульства Израиля 5.09.2024, 13:57

Есть погибший.

Возле Генерального консульства Израиля и «Центра документации национал-социализма» в Мюнхене (Германия) мужчина открыл огонь из винтовки. Правоохранители застрелили преступника; пятеро полицейских, которые участвовали в перестрелке, не пострадали.

Инцидент произошел вскоре после 09:00 (по местному времени) четверга, 5 сентября. Как передает obozrevatel.com со ссылкой на Süddeutsche Zeitung, на этом этапе расследования других подозреваемых нет.

Мужчину со старой винтовкой заметили в районе Каролиненплац / Бриннерштрассе в центре города. Мотивы стрелка пока выясняются; рассматривается версия его антисемитских взглядов.

Согласно заявлению стражей правопорядка, ситуация «заморожена и статична», опасности для граждан больше нет. В районе инцидента провели обыски, в том числе в машине, которая могла принадлежать злоумышленнику.

Официальный представитель полиции Андреас Франкен подтвердил смерть стрелка. Он был «остановлен очень быстро», сказал Франкен.

Отметим, что преступление неизвестный совершил в годовщину нападения на Олимпиаду-1972. Тогда погибли израильские спортсмены.

По словам министра внутренних дел Баварии Йоахима Херрманна, преступление, вероятно, не просто так совершено недалеко от Генконсульства Израиля именно 5 сентября. «Но это еще необходимо уточнить», – добавил он.

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