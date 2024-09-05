СПГ-проект друга Путина оказался в ловушке 5.09.2024, 14:08

Из-за санкций никто не хочет его покупать.

Все три танкера теневого СПГ-флота, которые пытались вывезти топливо с находящегося под санкциями США проекта «Арктик СПГ 2», так и не доставили его покупателям. Два из них вместо этого направились к плавучему хранилищу под Мурманском. Чем дольше СПГ находится на судах, тем больше его теряется в процессе транспортировки, пишет The Moscow Times.

В начале августа на «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк» пришел танкер Pioneer, примерно через 10 дней – Asya Energy и еще через 10 дней – Everest Energy, сообщал Bloomberg. Первый из них, обогнув Европу, успел дойти до восточного Средиземноморья, второй поначалу направился за ним на запад. Но быстро наладить поставки с помощью теневого СПГ-флота, который Россия начала создавать по образцу теневого нефтяного флота, не удалось. США 23 августа ввели санкции уже против этих танкеров и индийской компании Ocean Speedstar Solutions, которая была зарегистрирована в июне и управляет лишь этими тремя кораблями.

Pioneer в конце августа перегрузил топливо на другой, неподсанкционный танкер в египетском Порт-Саиде, и с тех пор оба судна остаются на месте, сообщает Financial Times со ссылкой на спутниковые снимки и данные об отслеживании судов. А Everest Energy, по информации газеты, пристыковался к крупнейшему в мире плавучему хранилищу «Саам ПХГ» (Saam FSU) в Мурманской области, по-видимому, выгрузил СПГ и снова направился к «Арктик СПГ 2». Танкер Asya Energy, который поначалу шел вокруг Норвегии на запад, вернулся в российские воды и сейчас находится около «Саам ПХГ», свидетельствуют данные об отслеживании судов ICIS.

Pioneer и Asya Energy пытались скрыть свои заходы на завод «Арктик СПГ 2», расположенный к востоку от полуострова Ямал. Пока они ходили к нему за грузом, их транспондеры показывали, что они якобы находились в Баренцевом море к северо-востоку от Норвегии. После недавнего введения санкций против танкеров Республика Палау, тихоокеанское островное государство, под чьим флагом они ходили, приостановило их регистрацию, сообщают FT и специализированное издание gCaptain. Суда потеряли регистрацию на время расследования по подозрению в деактивации или неверной передаче сигнала транспондерами во время рейсов к подсанкционному проекту «Арктик СПГ 2», уточняет gCaptain.

Поскольку теневой флот состоит из старых танкеров, потери СПГ при транспортировке, которые могут достигать 0,25% груза в сутки, становятся проблемой, отмечает издание: «Pioneer принял груз 3 августа, так что месяц спустя потенциальные потери приближаются к 7,5%». Asya Energy – несколько более новое судно, но и у него потери могут достигать уже 3-4% груза.

Хранилище «Саам ПХГ» вместимостью 360 000 кубометров, построенное для морского перегрузочного комплекса «Новатэка» в Мурманской области, до сих пор еще не использовалось. Перегрузка СПГ в хранилище позволит сократить потери от его нахождения на танкере, отмечает gCaptain. Она «подчеркивает проблемы, которые Россия испытывает с поиском покупателей на свой подсанкционный СПГ», пишут аналитики Kpler.

Кьелл Эйкланд, управляющий директор норвежской консалтинговой фирмы Eikland Energy, сказал FT:

«Если [до последних санкций США] у покупателей и был какой-то интерес, то теперь он, безусловно, пропал».

Владимир Путин делал большую ставку на проект «Арктик СПГ 2», реализуемый Леонидом Михельсоном, главной «Новатэка». Он должен был внести главный вклад в запланированное к 2030 г. утроение производства СПГ до 100 млн тонн. При полной загрузке трех производственных линий «Арктик СПГ 2» должен производить почти 20 млн тонн.

Экспорт должен был стартовать в начале этого года, но помешали введенные в конце 2023 г. санкции. Сейчас первая линия работает на уровне чуть ниже 50% номинальной мощности, поскольку из-за санкций некому отгружать газ, отмечает Мехди Туил, ведущий специалист по СПГ Calypso Commodities. При таком уровне производства «Саам ПХГ» может обеспечить буферное хранение примерно на 16 дней – либо «до 27 дней при загрузке [первой линии] на уровне 30%, что является минимальным значением, необходимым для поддержания процесса сжижения».

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