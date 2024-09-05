Названы 10 лучших Android-смартфонов в 2024-м году по версии пользователей
- 5.09.2024, 14:09
«Тонкость и легкость» стали важным ориентиром при оценке.
Популярный бенчмарк AnTuTu обновил «народный» рейтинг смартфонов на Android. Главным критерием для попадания устройства в топ являлся уровень удовлетворенности – то есть, насколько владелец смартфона доволен им и хочет пользоваться дальше.
По итогам августа 2024 года, первое место занял малоизвестный на глобальном рынке Honor Magic V2. Им довольны 97,67% пользователей. Это один из лучших раскладных смартфонов нашего времени, который даже спустя два года после релиза впечатляет своими миниатюрными размерами и весом.
Второе место занял еще один аппарат Honor – Magic 6 Ultimate Edition, который радует 97,33% своих владельцев. Этот суперфлагман в тестах камеры и дисплея от DxOMark опережает и iPhone 15 Pro Max, и топовые гаджеты на Android. Замыкает тройку лидеров складной Vivo X Fold 3 Pro, который по многим параметрам обходит Galaxy Z Fold 6.
В AnTuTu отметили, что включение в Топ-3 Honor Magic V2 и Vivo X Fold3 Pro показывает, что «тонкость и легкость» стали важным ориентиром для пользователей при оценке складных телефонов.
Какие еще смартфоны попали в «народный» рейтинг:
Galaxy S24+ (94,87%);
Oppo Find X7 Ultra (94,8%);
Galaxy Z Fold 5 (94,29%);
Huawei Mate X3 (94,12%);
Huawei Pura 70 Pro+ (93,78%);
iQOO 12 Pro (93,35%);
Meizu 21 Pro (93,19%).