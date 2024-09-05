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За ценой не постоим

  • Сергей Алексашенко
  • 5.09.2024, 14:13
За ценой не постоим

Характерной чертой путинского правления является последовательное обнищание пенсионеров.

Если посмотреть на данные Росстата о реальном уровне пенсий, то видно, что он не растёт. Вы будете правы, если скажете, что это не является свидетельством обнищания. Но обнищание бывает не только абсолютным, когда реальный уровень доходов снижается, но и относительным – когда Ваши доходы снижаются по отношению к доходам других. Так происходит с пенсиями в России.

На графике, построенном на данных Росстата, показано изменение соотношения средней пенсии к средней зарплате, начиная с 2018 г. – устойчивое снижение налицо, т.е. российские пенсионеры становятся беднее и беднее по отношению к работающим. Что, правда, не мешает им поддерживать Путина и его агрессивную войну – мы за ценой не постоим, напевают мысленно они.

Сергей Алексашенко, Telegram

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