Установлено места падения обломков российского «шахеда» в Гомеле 5.09.2024, 14:16

Российский дрон чудом не упал на жилую застройку.

«Флагшток» локализовал места падения обломков российского «шахеда», сбитого над Гомелем.

На данный момент известно о двух местах падения обломков в Новобелицком районе города.

На фотографиях МЧС показана территория ликвидированного предприятия «Мебельная фабрика К.В.П.». Вероятно, местные жители локализовывали это место, как территорию за магазином «Соседи».

Второе место падения части БПЛА — улица 3-я Техническая, застроенная усадебными домами. Местные жители вчера сообщили, что после падения обломков горела территория в 1 квадратный метр. Точное место падения неизвестно.

То, что обломки сбитого «шахеда» не упали на жилую застройку, является большим везением.

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