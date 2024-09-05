Установлено места падения обломков российского «шахеда» в Гомеле
- 5.09.2024, 14:16
Российский дрон чудом не упал на жилую застройку.
«Флагшток» локализовал места падения обломков российского «шахеда», сбитого над Гомелем.
На данный момент известно о двух местах падения обломков в Новобелицком районе города.
На фотографиях МЧС показана территория ликвидированного предприятия «Мебельная фабрика К.В.П.». Вероятно, местные жители локализовывали это место, как территорию за магазином «Соседи».
Второе место падения части БПЛА — улица 3-я Техническая, застроенная усадебными домами. Местные жители вчера сообщили, что после падения обломков горела территория в 1 квадратный метр. Точное место падения неизвестно.
То, что обломки сбитого «шахеда» не упали на жилую застройку, является большим везением.