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Верховная Рада Украины назначила нового главу МИД

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  • 5.09.2024, 14:23
  • 4,930
Верховная Рада Украины назначила нового главу МИД
Андрей Сибига
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Что о нем известно.

Верховная Рада сегодня, 5 сентября, назначила министра иностранных дел Украины. Им стал Андрей Сибига.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За соответствующее решение проголосовали 258 парламентариев.

Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба 4 сентября написал заявление об отставке. Однако в тот день Рада решила отложить увольнение Кулебы.

Уже сегодня парламент проголосовал за увольнение Дмитрия Кулебы с поста главы МИД.

Что известно об Андрее Сибиге

Сибига родился 1 января 1975 года в г. Зборив Тернопольской области.

Получил образование в Львовском государственном университете им. И.Франка. Учился по специальности - специалист по международным отношениям, переводчик английского языка. Позже окончил это же учебное заведение по другой специальности. А именно - «правоведение», юрист.

Начал свою трудовую деятельность в 1997 году в должности второго секретаря отдела государственно-правовых вопросов Договорно-правового управления МИД Украины.

Работал в посольстве Украины в Польше и Турции. Кроме того, являлся первым секретарем отдела правового и гуманитарного сотрудничества Управления европейской интеграции МИД Украины.

Начиная с 2021 по 2024 год занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины. Занимался вопросами наружной политики и развития стратегического партнерства.

А уже в этом году Сибига был назначен первым заместителем министра иностранных дел Украины.

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