Посол КНР напомнил Лукашенко об его обещании? 9 5.09.2024, 14:28

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Се Сяоюн

Часики тикают.

Именно так можно трактовать встречу Лукашенко 5 сентября чрезвычайным и полномочным послом Китая в Беларуси Се Сяоюном, пишет UDF.

«Мы очень серьезное внимание уделяли визиту вашего премьер-министра в Беларусь - Ли Цяна. Мы удовлетворены этим визитом. Очень много сейчас работаем в правительстве над вопросами развития отношений по тем вопросам и проблемам, которые были обозначены во время визита премьер-министра КНР», - заявил Лукашенко.

Однако за этими красивыми словами скрывается более суровая правда жизни. Во время визита в Минск 22-23 августа премьер-министра КНР Ли Цяна было подписано межправительственное коммюнике, согласно которому Беларусь взяла на себя обязательства обеспечить «безопасность каналов перевозки» китайских грузов в Европейский Союз.

Но сделать это без урегулирования приграничных проблем с властями Польши невозможно. Варшава выдвинула Минску ультиматум из трех пунктов: убрать мигрантов с границы, освободить белорусского журналиста, имеющего польское гражданство, Анджея Почобута и выдать мигранта, который убил польского солдата и скрывается в Беларуси.

В случае невыполнения этих условий Варшава угрожает перекрыть железнодорожный транзит, по которому через Беларусь из Китая в Европейский Союз следует до 80% грузов.

Экономист Дмитрий Болкунец считает, что обеспечить беспрепятственный транзит китайских грузов при правлении Александра Лукашенко уже невозможно.

«В Китае это прекрасно знают. Цена вопроса - сотни миллиардов долларов внешнеторговых операций между Китаем и ЕС. Дипломатически Китай все сказал», - написал эксперт.

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