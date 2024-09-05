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Россиянин на Бали бросался на прохожих с ножом

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  • 5.09.2024, 14:36
  • 6,872
Россиянин на Бали бросался на прохожих с ножом

Его быстро угомонили с помощью камней и палок.

Жители Бали жестоко проучили российского туриста, который угрожал ножом водителю такси, а потом начал бросаться на прохожих.

Как сообщают местные СМИ, речь идет о 39-летнем Михаиле Кабулове.

На обнародованных в соцсетях кадрах можно увидеть, как представитель так называемого «русского мира» машет перед толпой ножом, однако в какой-то момент кто-то атакует его огромной палкой, после чего к делу подключаются люди с камнями.

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