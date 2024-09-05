Россиянин на Бали бросался на прохожих с ножом 14 5.09.2024, 14:36

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Его быстро угомонили с помощью камней и палок.

Жители Бали жестоко проучили российского туриста, который угрожал ножом водителю такси, а потом начал бросаться на прохожих.

Как сообщают местные СМИ, речь идет о 39-летнем Михаиле Кабулове.

На обнародованных в соцсетях кадрах можно увидеть, как представитель так называемого «русского мира» машет перед толпой ножом, однако в какой-то момент кто-то атакует его огромной палкой, после чего к делу подключаются люди с камнями.

Русско-фашистский оккупант 39-летний Михаил Кабулов решил по старой доброй традиции решил оказать таксисту определенные знаки уважения, и вместо оплаты стал угрожать ему ножом.

Но так как дело было на Бали неудавшегося оккупанта избили палками и камнями, а затем арестовали. pic.twitter.com/INIYg5VRGi — FAKE OFF (@fakeofforg) September 4, 2024

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