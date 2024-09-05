«Белавиа» объявила скидки на билеты по популярным направлениям
- 5.09.2024, 14:39
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Скидочный тариф действует по 8 сентября включительно.
«Белавиа» объявила скидки для трансферных пассажиров по шести направлениям. По 8 сентября они могут можно купить билеты по тарифу «Промо», отправиться в рейс нужно до конца года, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Скидочный тариф «Промо» действует по 8 сентября включительно для трансферных пассажиров, которые летят через Минск.
Специальное предложение актуально для шести направлений:
• Санкт-Петербург — Минск — Баку/ Ереван/ Астана/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул/ Дели;
• Москва — Минск — Баку/ Ереван/ Астана/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул/ Дели;
• Калининград — Минск — Баку/ Ереван/ Астана/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул /Дели;
• Сочи — Минск — Астана/ Ташкент;
• Екатеринбург — Минск — Астана/ Баку/ Ереван/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул;
• Казань — Минск — Астана/ Баку/ Ереван/ Тбилиси/ Батуми/ Кутаиси/ Дубай/ Стамбул.
Период путешествия — по 31 декабря 2024 года включительно. Билеты можно купить на рейсы и туда, и обратно, они продаются на официальном сайте belavia.by и у агентов авиакомпании.
Максимальный срок пребывания в пункте назначения для тарифов по маршруту туда-обратно — один месяц.
Вводить промокод не нужно: достаточно указать нужный маршрут и найти тарифный бренд «Промо». Однако количество билетов ограничено, и возврату они не подлежат. Скидка для детей и младенцев на данный тариф не распространяется.