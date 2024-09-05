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Во Франции назначен новый премьер

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  • 5.09.2024, 14:47
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Во Франции назначен новый премьер
Мишель Барнье

Теперь за него должен проголосовать парламент.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым премьер-министром страны бывшего еврокомиссара и экс-главу МИД Мишеля Барнье. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

— Он поручил ему сформировать правительство единства, которое будет служить стране и французскому народу, — сообщила пресс-служба.

Пока неясно, сможет ли правительство Барнье заручиться доверием депутатов парламента, в котором по итогам выборов, прошедших 30 июня и 7 июля, ни одна партия не имеет абсолютного большинства.

Мишель Барнье, которому сейчас 73 года, также работал в структурах Евросоюза и более всего известен тем, что руководил переговорами об условиях выхода Великобритании из ЕС в 2016-2019 годах.

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