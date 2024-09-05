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В Польше задержали 11 человек за переправку мигрантов из Беларуси

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  • 5.09.2024, 14:49
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В Польше задержали 11 человек за переправку мигрантов из Беларуси

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Польские пограничники задержали подозреваемых в причастности к организованной преступной группировке, которая занималась организацией нелегальной миграции из Беларуси в Польшу.

Об этом сообщила в четверг региональная прокуратура в Замостье, Люблинское воеводство, сообщает RMF FM.

Разгромлена еще одна группа, причастная к организации нелегальной миграции. Всего было задержано 11 человек.

Жителей Варшавы, Лодзи, а также трех граждан Грузии, Азербайджана и Украины задержали 19 августа пограничники из Славатичей, сообщил в четверг представитель Замойской прокуратуры Рафал Кавалец.

Он добавил, что это было очередное расследование, проведенное под надзором Замойской воеводской прокуратуры по делу организации нелегальных пересечений границы.

«Задержаны одиннадцать членов преступной группировки – граждан, в частности, Грузии, Азербайджана, Украины и Беларуси, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов. Деятельность группы осуществлялась на контрабандном направлении, известном как «белорусский маршрут», – сообщил Кавалец.

Следователи установили, что мигрантов перевозили в район польско-белорусской границы, которую они затем пересекали пешком (нелегально – вне пунктов пересечения границы). Затем их подбирали на польской стороне и переправляли автомобилями в Германию и другие страны Западной Европы.

Обвинения в организации нелегальной миграции были выдвинуты 11 лицам, 10 из них также подозреваются в участии в организованной преступной группе.

«Дело находится в стадии расследования», – добавил он.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Восьми лицам избрана мера пресечения в виде временного содержания под стражей.

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