Путин рассказал, кого «поддерживает» на выборах в США 7 5.09.2024, 15:00

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Глава Кремля заявил, что «болел» за Байдена.

«Фаворитом» Кремля на выборах президента США был действующий американский лидер Джо Байден, но после того, как «его сняли с гонки», Москва поддерживает кандидата от демократической партии Камалу Харрис, заявил Путин.

«Она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). В связи с этим он выразил надежду, что Харрис не будет вводить санкции против России, как это в свое время делал ее соперник на президентских выборах от Республиканской партии Дональд Трамп.

«В конечном итоге выбор за американским народом, и мы с уважением будем относиться к этому выбору», — заключил Путин.

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