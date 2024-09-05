«Беларуская выведка»: Лукашенко вошел в стадию паранойи 13 5.09.2024, 15:02

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По образцу 2020-го года.

На состоявшемся 28 августа заседании штаба (усечённый Совбез без гражданских, плюс несколько доверенных лиц), Лукашенко было доложено о резко усилившейся оперативной деятельности российских спецслужб, в частности ГРУ и СВР на территории Беларуси.

Нам известны лишь некоторые тезисы и итоговый нарратив совещания - Кремль начал подготовку к выборам в Беларуси, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка». Политическая нестабильность и раскол внутри общества, грядущие экономические трудности и желание Москвы вовлечь Минск в военный конфликт при согласии Лукашенко или без него, признаны основными вызовами предвыборной кампании. Лукашенко уверен, что Кремль опять начал работать против него, в том числе и за выполнение «просьб» Пекина в ущерб интересам Москвы.

Аналитика Совбеза доложила о высочайшем уровне запроса общества на мирное сосуществование с Украиной и ЕС, несмотря на многолетнюю работу пропаганды. Так же была констатирована насторожённость населения, граничащая с неодобрением, к действиям России и к СВО в целом.

Источники сообщают, что Лукашенко вошёл в стадию предвыборной паранойи по образцу 2020 г. Он чётко обозначил штабу, что Кремль добивается вовлечения Минска в войну, что приведёт в дальнейшем к распаду государства и поглощением соседней Россией. При этом он намекнул, что находится в постоянном контакте с «Западниками» и даже получает соответствующие разведданные.

Важно! Он заявил, что развороты «Гераней» вглубь территории Беларуси предпринимаются Москвой намеренно и имеют чёткую цель - расшатывание ситуации. Был отдан приказ, при развороте или при непосредственной угрозе населению - сбивать цели вне зависимости от их происхождения. Хренину поручено объяснить российским коллегам, что «безопасность населения и инфраструктуры» являются приоритетом.

Итог: Лукашенко почувствовал холодное дыхание Кремля прямо у своей шеи и констатировал факт начала гибридной войны на территории Беларуси. По сути, скрытно объявлено состояние боеготовности - «Военная опасность». Даны особые поручения КГБ и Секретариату СБ значительно усилить оперативное противодействие возникшим угрозам «на земле».

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