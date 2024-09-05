Правозащитники назвали имя политзаключенной, выпущенной по помилованию
- 5.09.2024, 15:16
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Ее задержали в августе 2023-го после возвращения из Грузии.
По помилованию на свободу вышла политзаключенная, менеджер EPAM Диана Завадская, сообщает «Медиазона».
Ее задержали в августе 2023-го после возвращения из Грузии. В РБ Завадскую обвинили по статьям «Организация либо активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» и «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию».
На какой срок осудили женщину, неизвестно. Дело с 26 февраля 2024-го рассматривал Брестский областной суд. Освободили Диану Завадскую 4 сентября, в день, когда было объявлено о помиловании 30 политзаключенных.