Правозащитники назвали имя политзаключенной, выпущенной по помилованию 5.09.2024, 15:16

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Ее задержали в августе 2023-го после возвращения из Грузии.

По помилованию на свободу вышла политзаключенная, менеджер EPAM Диана Завадская, сообщает «Медиазона».

Ее задержали в августе 2023-го после возвращения из Грузии. В РБ Завадскую обвинили по статьям «Организация либо активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» и «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию».

На какой срок осудили женщину, неизвестно. Дело с 26 февраля 2024-го рассматривал Брестский областной суд. Освободили Диану Завадскую 4 сентября, в день, когда было объявлено о помиловании 30 политзаключенных.

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