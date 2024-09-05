Белорусам на заметку: Польша готовит изменения по студенческим визам 3 5.09.2024, 15:31

1,500

И хочет ужесточить условия выдачи разрешений на работу.

Польша готовится ужесточить визовую политику. Изменения коснутся студенческих и рабочих виз. О них написала Rzeczpospolita со ссылкой на проект изменений ряда законов.

Предполагается изменить порядок выдачи виз для целей обучения, а также временных видов на жительство. В частности, для студентов появится требование о знании языка, на котором ведется обучение, на уровне не ниже В2. Кроме того, ректор учебного заведения или другой руководитель учреждения образования должен будет уведомлять консула о случаях, когда иностранец не приступил к занятиям.

Также планируются изменения, касающиеся рабочих виз и разрешений на работу. Воевод предполагается обязать отказывать в выдаче разрешения на работу, если обстоятельства указывают на то, что заявление подано для вида, а документ будет использован иностранцем с другой целью. Кроме того, авторы проекта хотят обязать работодателей в течение 7 дней уведомлять воеводу о том, что иностранец не приступил к работе на протяжении месяца после даты начала действия разрешения на работу, прервал работу на срок более, чем месяц, либо закончил работать на компанию ранее, чем за месяц до окончания срока действия разрешения на работу. Сейчас обязательство уведомлять об изменении работы лежит на обладателе ВНЖ.

Еще одно предложение — привязать размер штрафа для работодателей, которые нелегально принимают на работу иностранцев, к количеству незаконно трудоустроенных лиц.

В обосновании к проекту, как пишет издание, МИД указывает на распространенную практику получения иностранцами виз для целей обучения, которые в дальнейшем не используются по назначению, в то время как их обладатели пытаются мигрировать в страны Западной Европы. Министерство также обращает внимание на простоту получения разрешений на работу, в результате чего их получает большое количество низкоквалифицированных работников из стран с высоким миграционным риском.

На данный момент проект изменений рассматривается в правительстве. В конечном счете его должен будет утвердить польский парламент и подписать президент. Но перед тем проект еще должно одобрить правительство и направить его в Сейм.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com