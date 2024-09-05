В Сеть попала задача на геометрическое чутье 5 5.09.2024, 15:36

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Как получить три квадрата, если можно передвинуть только три спички?

«Вокруг света» предлагает расшевелить свои мозги и попытаться решить детскую головоломку. Все не так просто, как может показаться.

Для того чтобы решать задачу было проще, вы можете найти коробок спичек и выложить аналогичную картину перед собой, чтобы передвигать спички и сразу видеть результат. А если хотите развивать пространственное мышление и визуализацию, то от таких помощников лучше отказаться.

Так как получить три квадрата, если можно передвинуть только три спички?

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