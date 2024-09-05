«Они другие»: чем отличаются срочники, сдавшиеся ВСУ на Курщине, от других пленных россиян 1 5.09.2024, 15:46

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Беседы с пленными помогли им лучше понять ситуацию в Украине.

Блогер и журналист Владимир Золкин, известный своими интервью с российскими пленными, высказал мнение о срочниках, попавших в плен к ВСУ в Курской области.

«Они, конечно, другие. Они не испорченные. От них я вообще не услышал никакой пропаганды. Там просто чистый лист. Эти люди вообще не знают, хорошие украинцы или плохие. Они ничего не знают об этой войне или делают вид, что не знают», — рассказал Золкин в беседе с Дмитрием Гордоном.

По словам журналиста, срочники сдались без сопротивления. Некоторые пытались бежать, но не знали, куда, так как командиры бросили их, как это часто бывает. Оставшиеся просто подошли к украинским бойцам и заявили: «Все, мы сдаемся, потому что мы хотим пить и есть, а у нас нет ни воды, ни еды».

Золкин также отметил, что его беседы с пленными помогли им лучше понять ситуацию в Украине. Без этих разговоров они оставались бы в неведении.

«Это люди, которые сидят за ПТУ, выпивают бутылку водки с горла, собираясь на дискотеку, и в лучшем случае закусывают яблоком. Понимаете? Ни о какой политике они, естественно, думать не могут», — добавил журналист.

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