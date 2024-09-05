«Это не недоработка, это людей просто нет» 4 5.09.2024, 16:08

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Белорусы жалуются на работу общественного транспорта.

«Ящик Пандоры» открыл брестчанин, стоявший в пробке на Варшавском шоссе в первый учебный день. В одном из местных телеграм-чатов он посетовал, что не увидел «ни одного автобуса в очереди», поэтому сделал вывод, что общественный транспорт стал работать намного хуже, чем год назад, пишет bgmedia.site.

«Мусор тоже вывозить не могут как раньше. Какая-то системная недоработка просматривается в городском хозяйстве», — сделал вывод интернет-пользователь.

На сообщение отреагировали другие участники чата, которые писали, что это «не недоработка, это людей просто нет» и если их «не искать, не возвращать и не мотивировать, то ситуация будет становиться только хуже».

Были и те, кто не согласился с этими утверждениями и обвинил во всем водителей, которые «не соблюдают ПДД и создают помехи общественному транспорту». По их мнению, в этом причина больших пробок и того, что автобусы с троллейбусами ходят не по расписанию.

Совковые маршрутные схемы и инертность чиновников

Некоторые пользователи «копнули» глубже и отметили, что дело не в водителях, ПДД и нехватке персонала, а в самой организации маршрутных схем.

«Устаревший совковый принцип, когда человек садится в автобус и едет без пересадок куда надо, уже не работает. Когда полгорода на одном заводе работало, тогда так можно было делать. А сейчас так нельзя, надо переделать вообще все маршруты, с упором на максимальную «прямизну» линий, выкинуть на помойку истории кругосветки и убрать одноразовые талончики», — написал участник виртуальной дискуссии.

Ему тут же посоветовали отправить свои пожелания в горисполком или сходить на прием к главе города. Выяснилось, что пользователь многократно это делал, «но результата нет». По его словам, он в начале нулевых работал в дорожной организации, и «все это уже тогда было понятно, и все докладывалось, в том числе и в горисполком». Брестчанин уверен, что «все упирается в нежелание чиновников начинать радикальные перемены».

«Все предельно ясно: перевозки ОТ (прим. ред. — общественный транспорт) у нас убыточны. Т.е. каждый дополнительно перевезенный пассажир увеличивает убытки. Для того, чтобы было не убыточно, надо поднимать цену талончика раза в три. Или в четыре, если верить некоторым сотрудникам автобусного парка, — пишет экс-работник дорожной организации. — Но этого делать нельзя. Цену талона, кстати, у нас определяет не перевозчик, а администрация. И эта же администрация другой рукой требует от автотранспортных предприятий выполнения финансовых показателей, за срыв которых периодически меняет руководство».

По его мнению, в такой ситуации математически оптимальная стратегия поведения для руководства автопарка — выполнять как можно меньше рейсов. Такая же история и с маршрутными такси:

«Посмотрите, в последнее время почти полностью исчезли поздние маршрутки — после половины десятого где-то уехать почти невозможно».

В мае 2023 года на предприятии КУП «Брестский общественный транспорт» работало 955 человек, пишет «Любимый Брест». 486 из них — водители. Работали 286 единиц пассажирской техники, в том числе 88 троллейбусов и 198 автобусов.

В 2021 году парк КУП «Брестский общественный транспорт» насчитывал 201 единицу пассажирской техники.

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