В Нацгвардии Украины показали штурм позиций врага в Харьковской области 5.09.2024, 16:35

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Работала бригада «Хартия».

Украинские военные продолжают выбивать оккупантов с занятых позиций на Харьковщине. Так, недавно бойцы 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия» провели успешный штурм позиций врага, нанеся значительные потери российским войскам, пишет obozrevatel.com.

Видео операции опубликовал в Telegram командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Перед штурмом защитники тщательно спланировали свои действия на макете местности и провели полевые тренировки.

Во время операции украинские воины уничтожили 34 и ранили 23 россиянина. Также они зачистили семь пехотных позиций, огневую позицию ПТРК, уничтожили гаубицу и отбросили врага на новую линию обороны.

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