В Нацгвардии Украины показали штурм позиций врага в Харьковской области
- 5.09.2024, 16:35
- 1,744
Работала бригада «Хартия».
Украинские военные продолжают выбивать оккупантов с занятых позиций на Харьковщине. Так, недавно бойцы 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия» провели успешный штурм позиций врага, нанеся значительные потери российским войскам, пишет obozrevatel.com.
Видео операции опубликовал в Telegram командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Перед штурмом защитники тщательно спланировали свои действия на макете местности и провели полевые тренировки.
Во время операции украинские воины уничтожили 34 и ранили 23 россиянина. Также они зачистили семь пехотных позиций, огневую позицию ПТРК, уничтожили гаубицу и отбросили врага на новую линию обороны.