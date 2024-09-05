Сколько картофеля производят в Европе и Беларуси? 4 5.09.2024, 16:27

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В среднем белорус съедает полкило картошки в день.

Картофель выращивается в более чем 100 странах мира. Мyfin.by посмотрел, в каких странах ЕС производят больше всего картофеля. А также узнали, какой урожай собрали в Беларуси в прошлом году.

Сколько картофеля производят в ЕС?

В 2023 году в ЕС собрали 48,3 млн тонн картошки. Это немного больше по сравнению с 2022 годом. Тогда было собрано 47,5 млн тонн, приводит данные Евростат.

Но наблюдается долгосрочное снижение урожая картофеля. Уровень производства в 2023 году был на 27,9 млн тонн меньше, чем в 2000 году, что эквивалентно падению на 36,7%.

Германия была крупнейшим производителем картофеля в ЕС в 2023 году (11,6 млн. тонн, 24,0% от общего объема в ЕС). За ней следовали Франция (17,9%) и Нидерланды (13,4%). Вместе на эти 3 страны ЕС пришлось большинство (55,4%) собранного урожая картофеля в ЕС в 2023 году.

Десять стран ЕС, в которых производят больше всего картофеля: Германия, Франция, Нидерланды, Польша, Бельгия, Дания, Испания, Италия, Румыния, Швеция.

А что в Беларуси?

Урожай картофеля в белорусских хозяйствах в 2023 году составил 4 млн тонн, по данным Национального статистическего комитета. Жители нашей страны потребляют больше картофеля на душу населения, чем жители ряда других стран мира.

За последние пять лет производство картофеля в нашей стране возросло с 366 до 530 кг (если брать в расчете на одного человека). Реальное потребление держится на уровне 160-165 кг в год. Иными словами, средний белорус съедает полкило в день.

Кстати, эти простые советы помогут увеличить урожай картошки почти вдвое. Не все подкармливают картофельные грядки, и зря. Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 кв. м) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней. Впрочем, подкормка актуальна для любой почвы.

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