Сколько картофеля производят в Европе и Беларуси?4
- 5.09.2024, 16:27
- 2,260
В среднем белорус съедает полкило картошки в день.
Картофель выращивается в более чем 100 странах мира. Мyfin.by посмотрел, в каких странах ЕС производят больше всего картофеля. А также узнали, какой урожай собрали в Беларуси в прошлом году.
Сколько картофеля производят в ЕС?
В 2023 году в ЕС собрали 48,3 млн тонн картошки. Это немного больше по сравнению с 2022 годом. Тогда было собрано 47,5 млн тонн, приводит данные Евростат.
Но наблюдается долгосрочное снижение урожая картофеля. Уровень производства в 2023 году был на 27,9 млн тонн меньше, чем в 2000 году, что эквивалентно падению на 36,7%.
Германия была крупнейшим производителем картофеля в ЕС в 2023 году (11,6 млн. тонн, 24,0% от общего объема в ЕС). За ней следовали Франция (17,9%) и Нидерланды (13,4%). Вместе на эти 3 страны ЕС пришлось большинство (55,4%) собранного урожая картофеля в ЕС в 2023 году.
Десять стран ЕС, в которых производят больше всего картофеля: Германия, Франция, Нидерланды, Польша, Бельгия, Дания, Испания, Италия, Румыния, Швеция.
А что в Беларуси?
Урожай картофеля в белорусских хозяйствах в 2023 году составил 4 млн тонн, по данным Национального статистическего комитета. Жители нашей страны потребляют больше картофеля на душу населения, чем жители ряда других стран мира.
За последние пять лет производство картофеля в нашей стране возросло с 366 до 530 кг (если брать в расчете на одного человека). Реальное потребление держится на уровне 160-165 кг в год. Иными словами, средний белорус съедает полкило в день.
Кстати, эти простые советы помогут увеличить урожай картошки почти вдвое. Не все подкармливают картофельные грядки, и зря. Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 кв. м) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней. Впрочем, подкормка актуальна для любой почвы.