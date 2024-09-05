В Сети с высоты 500 метров показали знаменитые белорусские «горы»
- 5.09.2024, 16:45
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«Я их с балкона из Слуцка вижу», - подчеркнул автор видео.
Один из пользователей TikTok разместил видео, в котором показал известную достопримечательность Солигорска. С высоты 500 метров автор снял небольшой ролик, где можно рассмотреть знаменитые терриконы — искусственные возвышения, которые образовались в результате деятельности местного «Беларуськалия».
К слову, высота некоторых из них доходит до 120 метров, и, судя по всему, это не предел.
Как образуются такие солеотвалы? Дело в том, что в шахтах предприятия добывают сильвинит — это сырьё для получения хлористого калия, который используется в качестве калийного удобрения.
С глубины рудников сильвинит поднимают на поверхность и перевозят на специальные фабрики для переработки. Однако три четверти массы руды составляют именно отходы: глину, каменную соль и прочие примеси на «Беларуськалии» просто сбрасывают в солеотвалы. Так знаменитые белорусские «горы» и растут.
@ternovski_den #горы #самолет ♬ оригинальный звук - Настя | VENUS