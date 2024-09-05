Путин не оригинален

Путин не оригинален1
- Александр Невзоров
- 5.09.2024, 16:55
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Удобно ли будет ему в аквариуме?
Поиск зелья, дарующего «вечную жизнь», давно стал «обязательным номером» в биографии любого тирана.
Все началось с Цинь Шихуаньди, продолжилось Сымой Пи, Дариаваушем, Наполеоном, Гитлером.
Им всем, конечно, хотелось бы вечно убивать, пакостить и портить жизнь людям.
Никого из них не устраивала перспектива «склеить ласты».
Не хочет их склеивать и Путин.
Причем, упыря, вероятно, что-то поджимает, посему академикам РАН дана команда изобрести «эликсир» немедленно.
Рулит процессом матерый конспиролог Ковальчук (директор института ядерных исследований).
Академики, дрожа под ковальчуковской плетью, шерстят Фламеля и других алхимиков XV-VII в.в., поднимают архивы Аненербе и русского профессора-маразматика Вишева, (челябинского слепца, основателя «науки» иммортологии).
Пока особых успехов нет.
Единственное, что светит Путину - это уподобление (действительно) бессмертной Turritopsis. Проблема только в том, что турритопсис (нутрикула) - очень маленькая и совершенно не представительная гидроидная медуза.
Удобно ли будет российскому президенту в таком виде (в аквариуме) выступать на международных форумах, в Совбезе или принимать парад 9 мая - не совсем понятно.
Александр Невзоров, Telegram