Путин не оригинален 1 Александр Невзоров

5.09.2024, 16:55

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Александр Невзоров

Удобно ли будет ему в аквариуме?

Поиск зелья, дарующего «вечную жизнь», давно стал «обязательным номером» в биографии любого тирана.

Все началось с Цинь Шихуаньди, продолжилось Сымой Пи, Дариаваушем, Наполеоном, Гитлером.

Им всем, конечно, хотелось бы вечно убивать, пакостить и портить жизнь людям.

Никого из них не устраивала перспектива «склеить ласты».

Не хочет их склеивать и Путин.

Причем, упыря, вероятно, что-то поджимает, посему академикам РАН дана команда изобрести «эликсир» немедленно.

Рулит процессом матерый конспиролог Ковальчук (директор института ядерных исследований).

Академики, дрожа под ковальчуковской плетью, шерстят Фламеля и других алхимиков XV-VII в.в., поднимают архивы Аненербе и русского профессора-маразматика Вишева, (челябинского слепца, основателя «науки» иммортологии).

Пока особых успехов нет.

Единственное, что светит Путину - это уподобление (действительно) бессмертной Turritopsis. Проблема только в том, что турритопсис (нутрикула) - очень маленькая и совершенно не представительная гидроидная медуза.

Удобно ли будет российскому президенту в таком виде (в аквариуме) выступать на международных форумах, в Совбезе или принимать парад 9 мая - не совсем понятно.

Александр Невзоров, Telegram

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