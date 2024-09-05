Эксперт: Вокруг Крымского моста россияне строят «загадочное сооружение» 5.09.2024, 17:19

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Оккупанты тянут ПВО в Крым отовсюду.

Россияне всеми силами хотят сохранить для себя временно оккупированный Крым как плацдарм для ударов по материковой Украине, а для этого им необходим Керченский (Крымский) мост.

Поэтому они строят вокруг него «загадочное сооружение», что может быть определенной защитой от дронов. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает FREEДОМ.

- ПВО тянут в Крым отовсюду. Они реально очень плотно запаковывают Крым системами ПВО. Они пытаются поддерживать этот имидж «непотопляемого авианосца», как они называют его периодически. Поэтому их основная цель — оставить возможность использовать этот плацдарм для запуска ракет по Украине.

Оставить возможность использовать Крым как военную базу, как логистическую цепочку для поставки на юг, на южную группировку. Также не следует забывать, что Крымский мост — энергетическая ветка для обеспечения Крыма, уже не говоря о поставках товаров повседневного потребления, горючего. Поэтому, да, системы ПВО там самые разнообразные, даже доходит до выставочных образцов, — сообщил Дмитрий Плетенчук.

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