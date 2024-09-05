Белорусские консульства в Польше больше не выдают справки, необходимые для замены водительского удостоверения 5.09.2024, 17:40

Заявили про «технические причины».

На заборе белорусского посольства в Варшаве появилась информация о том, что по техническим причинам временно приостановлен личный прием заявлений на справки, подтверждающие факт выдачи водительского удостоверения, сообщает «Наша нива».

Записаться на подачу заявления онлайн можно, но ближайшие даты в Варшаве только на февраль 2025 года.

Есть ли альтернатива долгому ожиданию?

Справку о нелишении прав можно получить в белорусской ГАИ по месту регистрации. Стоит она 25 рублей, выдают ее на следующий день после подачи заявки. Получить ее можно как самостоятельно, так и по доверенности. Если доверенности нет, то по крайней мере формально может сработать и доверенность, сделанная за границей с нотариальным переводом на белорусский или русский язык.

Справку, полученную в белорусской ГАИ, нужно будет перевести на польский язык. Справка же, которую выдают в консульстве — сразу выдается на польском языке. Но и стоит она значительно дороже — 50 евро (около 180 рублей).

Что делать политическим беженцам?

От белорусов, имеющих статус беженца или находящихся под дополнительной защитой, такую справку не требуют, поэтому приостановка приема заявлений никак не повлияют на эту категорию белорусов.

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