Водитель, который насмерть сбил ребенка в Могилеве, вышел на свободу через полгода 9 5.09.2024, 17:55

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Родители погибшего записали эмоциональное видео.

В Могилеве 24 января на пешеходном переходе легковушка насмерть сбила ребенка, который возвращался домой со школы. Виновником ДТП признали водителя — Виталия Килессо.

Суд назначил ему пять лет колонии-поселения. Из назначенного срока мужчина отсидел только полгода. В конце августа он вышел на свободу по амнистии. Семья погибшего мальчика придала этот случай огласке, пишет «Зеркало».

ДТП произошло 24 января в 18.50 на пересечении улиц Крупской и Гришина в Могилеве. По версии ГАИ, 61-летний водитель Acura наехал на 10-летнего ребенка, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Ребенок погиб на месте.

В Следственном комитете установили: светофор в момент аварии не работал. Автомобиль сбил ребенка, когда тот заканчивал переходить дорогу.

«Установлено, что водитель, управляя внедорожником, проявил преступную халатность и, не снижая скорости, пересек перекресток и пешеходный переход, по которому шел мальчик», — сообщили следователи.

В Верховном суде добавили, что обвиняемый «ехал с превышением разрешенной скорости движения».

На суде мужчина свою вину признал. Его приговорили к пяти годам колонии-поселения. Кроме того, суд постановил взыскать с владелицы авто — жены осужденного — в пользу родственников погибшего материальную компенсацию морального вреда на сумму 190 000 рублей.

Виновник аварии провел в заключении немногим более полугода. По словам родителей погибшего мальчика, из назначенной судом компенсации они не получили ни копейки. Об этом они рассказали в видео, которое было опубликовано в соцсетях.

— Он всего отсидел шесть месяцев и 15 дней. <…> Куда смотрел Департамент исполнения наказаний, когда решали выпустить этого человека на свободу мне тоже непонятно, — сказал в ролике отец мальчика. — У данного человека за свою, так скажем, водительскую карьеру набралось пять лишений прав. Он был два раза лишен прав за пьяную езду. Он был два раза лишен прав за повторное превышение скорости в течение года. У него уже было ДТП в легкими телесными. За это его тоже лишали прав. Ну и сейчас 6-й раз его лишили прав [по приговору суда] за смертельный исход.

Родители погибшего мальчика подчеркнул, что боятся, что Виталий Килессо снова появится на дорогах Могилева — у них растет еще один сын. Семья попросила пересмотреть решение о его амнистии.

B Генпрокуратуре рассказали, что Виталий Килессо освободился по амнистии «в силу наличия у него онкологического заболевания».

«В апреле 2024 года он был осужден за совершение в январе того же года дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по неосторожности смерть несовершеннолетнего. На момент ДТП водитель был трезв. За несколько лет до совершения данного преступления мужчина проходил лечение в связи с онкологическим заболеванием. В соответствии с актом амнистии осужденный освобожден от наказания в силу наличия у него онкологического заболевания», — сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что после размещения родителями погибшего мальчика видео в соцсетях, назначена проверка, которая призвана выяснить, было ли действительно у осужденного онкологическое заболевание.

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