В РФ второй год подряд не смогли найти ни одного нового крупного месторождения нефти 8 5.09.2024, 18:13

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Искать углеводороды становится все труднее.

Поиски в России новых крупных залежей нефти, которые могли бы заменить выбывающие из-за добычи запасы, снова не принесли существенных результатов.

За первую половину 2024 года в стране было открыто лишь пять новых нефтяных месторождений, сообщил «Интерфаксу» на Восточном экономическом форуме глава Минприроды РФ Александр Козлов.

По его словам, все они были открыты в Приволжском федеральном округе и оказались «небольшими». Их суммарные запасы месторождений составили лишь 47 млн тонн — объем, который Россия при текущих темпах добычи выкачивает из недр примерно за один месяц (годовая добыча в России составляет 515 млн тонн).

В прошлом году, по данным Роснедр, на государственный баланс было поставлено 43 месторождения нефти и газа, а среди нефтяных все оказались либо «мелкими» (запасы до 10 млн тонн), либо «очень мелкими» (менее 5 млн тонн). В общей сложности нефтяные компании отчитались о нахождении 565 млн тонн нефти — минимального за 6 лет объема. Однако и этот результат был достигнут преимущественно доразведкой уже действующих залежей. Суммарные запасы новых месторождений составили лишь 43 млн тонн нефти, а это примерно 9% годовой российской добычи.

Последний раз крупное месторождение нефти в России — Мадачагское на шельфе Баренцева моря — было открыто в 2022 году. Однако и его запасы покрывают лишь два месяца российской добычи и не идут ни в какое сравнение с месторождениями-гигантами, открытыми во времена СССР: Самотлор с запасами 7 млрд тонн, Ромашкинское с запасами 3 млрд тонн, или Приобское с запасами 2,4 млрд тонн.

Без новых крупных открытий нефтяная промышленность живет из года в год: по данным Роснедр, до 90% всех месторождений, найденных в России в последнее время, относятся к мелким и очень мелким. При этом почти все имеющиеся залежи уже вовлечены в добычу: нераспределенный фонд недр составляет лишь 3%.

Искать углеводороды становится все труднее, поскольку потенциал традиционных регионов добычи в России снижается, а доля трундноизвлекаемых запасов растет, указывает аналитик «Финама» Сергей Кауфман. Кроме того, продолжает он, мог сыграть роль уход из России иностранных нефтесервисных компаний: американские Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford объявили о приостановке инвестиций и поставок оборудования в Россию вскоре после начала войны. В 2022 года Halliburton и Baker Hughes продали бизнес в стране менеджменту российских подразделений.

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