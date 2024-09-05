Еще двух бывших чиновников Шойгу арестовали за взятки 1 5.09.2024, 18:35

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Кампания по «зачистке» Минобороны РФ началась по инициативе ФСБ.

Суд отправил под арест бывшего сотрудника управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ Андрея Чекмазова по делу о получении взятки в 7,7 млн рублей. Его заместителю Дмитрию Фомину избран домашний арест.

«Следствием установлено, что в 2016 и 2022 годах между Управлением перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ и АО „Оборонтест“ заключены 2 государственных контракта на выполнение опытно-конструкторских работ для нужд Минобороны РФ в рамках исполнения государственного оборонного заказа общей стоимостью 1,5 млрд рублей», — говорится в сообщении военных следственных органов.

По версии следствия, с июня прошлого года по 3 сентября Чекмазов и Фомин получили от гендиректора АО «Оборонтест» Александра Сухарева взятку в размере 7,7 млн рублей за беспрепятственное принятие этапов проводимых работ, общее покровительство и попустительство по службе.

Фигурантов обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Им грозит до 15 лет колонии. Сухарев подозревается по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Ему грозит аналогичный срок.

«Судом по ходатайству следствия в отношении Чекмазова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Фомина — в виде домашнего ареста», — подчеркнули в СКР.

После отставки главы Минобороны РФ Сергея Шойгу следователи задержали шесть высокопоставленных генералов из команды министра. В минувшую среду военный суд арестовал заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова по делу о получении взятки. До него суд арестовал бывшего замглавы Минобороны России, генерала армии Павла Попова, по делу о крупном мошенничестве. Также под стражу были заключены генералы Дмитрий Булгаков за коррупционные сделки на 1,3 млрд рублей и Тимур Иванов за взятку в 1,2 млрд рублей. В СИЗО отправили замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина и начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Обоих обвиняют во взяточничестве.

Источники The Moscow Times в Кремле и правительстве говорили, что кампания по «зачистке» военного ведомства началась по инициативе ФСБ и была одобрена лично Владимиром Путиным. По их словам, таким образом спецслужбы хотят спихнуть на армию вину за неудачи в Украине, а также получить контроль над огромными бюджетами Минобороны. Собеседник в правительстве отмечал, что это только начало и до конца года по всем подразделениям Минобороны «будут арестованы сотни людей».

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