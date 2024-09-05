Столтенберг о Курской операции: Украина добилась многого 5.09.2024, 18:40

Йенс Столтенберг

Но дальнейший ход событий спрогнозировать сложно.

Украина смогла добиться большого количества результатов при помощи своей операции в Курской области. Но дальнейший ход событий спрогнозировать сложно.

Об этом во время поездки в Осло заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Nettavisen.

«Они добились многого. Им удалось взять под контроль российскую территорию, нанести потери российским войскам и продемонстрировать свою способность действовать», - подчеркнул Столтенберг, комментируя операцию ВСУ в Курской области.

Он также добавил, что война является непредсказуемой, поэтому сложно сказать, что будет происходить дальше.

«Только украинцы могут сделать трудный выбор, который необходимо сделать, например, где разместить войска и какой вид военных действий уместен в данной ситуации», - подчеркнул генсек.

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