Во время линейки в агрогородке «похожий на Джонни Деппа» учитель сыграл детям на балалайке 3 5.09.2024, 18:51

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Видеохит.

Учитель музыки Новодворской школы (Минский район) Дмитрий Стрежа во время линейки взял в руки балалайку и исполнил популярный некогда хит Despacito. Дети преподавателя поддержали, а TikTok до сих пор восхищается, передает «Зеркало».

Видео выступления преподавателя музыки, который по мнению некоторых пользовательниц «похож на Джонни Деппа», за три дня собрало в TikTok более 120 тысяч просмотров.

— Администрация Новодворской школы попросила меня исполнить что-нибудь веселое на школьной линейке. А подходящим вариантом как раз была эта песня: она всем знакома и ее легко выучить, — рассказал учитель газете «Прысталiчча». — Уже после мероприятия родители и дети благодарили меня за настроение на празднике. Все-таки у некоторых школьников 1 сентября немного грустный день, ведь опять начались уроки и домашние занятия… Рад, что смог скрасить начало учебного года.

Ролик собрал почти 1300 восторженных комментариев.

«Вот таких педагогов дети очень любят и уважают», — отметила одна пользовательница.

«Представляете, что он вытворяет на уроках! Я бы сама пошла к нему учиться. Оленька, 43 годика», — напросилась в ученицы другая.

«Пашанцавала дзецям, мець такога крэатыўнага настаўніка!»

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