Популярный у белорусов Wildberries начнет продавать услуги

Популярный у белорусов Wildberries начнет продавать услуги6
- 5.09.2024, 19:34
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Уже в скором времени.
Крупный российский маркетплейс Wildberries, который пользуется популярностью и в Беларуси, начнет продавать услуги.
Так, основатель компании Татьяна Бакальчук анонсировала, что в скором времени Wildberries станет площадкой также и для продавцов услуг.
Бакальчук заметила, что со временем Wildberries стал маркетплейсом, так как не только продавал товары со своих складов, но и стал предоставлять площадку для любого продавца.
— Был период, когда я согласилась с тем, что мы являемся маркетплейсом, - заметила она.
Но добавила, что определение Wildberries в качестве именно маркетплейса ей никогда не нравилось. Бакальчук подчеркнула, что Wildberries — это все же цифровая платформа. Сайт она назвала инструментом, обеспечивающим баланс во взаимодействии всех участников платформы, а также учитывающих интересы. Она объяснила, что за каждой большой компанией стоят большие массивы данных и машинное обучение, то есть Big Data и Machine Learning соответственно. То есть, по ее словам, «стоят всякие разные «диджитальные» истории».
— Каждая сейчас говорит о том, что она является фактически цифровой компанией. Мы действительно являемся платформой, потому что мы - площадка, на которой встречаются интересы всех участников, и мы являемся неким таким балансиром, - подытожила она.