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Зеленский уволил трех заместителей Ермака

  • 5.09.2024, 20:19
Зеленский уволил трех заместителей Ермака
Владимир Зеленский

Двое из них перейдут на новые должности.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил трех заместителей руководителя Офиса президента. Он подписал соответствующие указы.

Об этом сообщает сайт ОП Украины.

Согласно указам, которые утвердил глава государства, были уволены:

заместитель руководителя ОП Юлия Соколовская;

заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба;

заместитель руководителя ОП Николай Точицкий.

Стоит заметить, что причина увольнения двух из них очевидна. Сегодня Рада поддержала назначение Алексея Кулебы на должность вице-премьера по восстановлению — министра развития общин и территорий Украины.

Тем временем Точицкий, согласно решению парламента, станет министром культуры и стратегических коммуникаций.

При этом Соколовская новую должность не получила.

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