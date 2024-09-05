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Скандал в белорусском футболе: успешный тренер внезапно сбежал из команды

  • 5.09.2024, 20:26
Скандал в белорусском футболе: успешный тренер внезапно сбежал из команды
Александр Павлов

В клубе намекают на действия отечественного «профессора Мориарти».

Футбольный клуб «Витебск» объявил о расставании с главным тренером Александром Павловым. Как пояснили в пресс-службе, специалист сам изъявил желание покинуть команду, хотя результаты у «северян» вполне достойные. С 29 очками они занимают сейчас шестое место в турнирной таблице Высшей лиги, пишет «Точка».

Вполне рядовое на первый взгляд событие заиграло новыми красками после комментария директора ФК «Витебск» Николая Вайтюховского. По его мнению, на поведение тренера повлиял кто-то на стороне.

«Есть у нас в белорусском футболе «профессор Мориарти», который вроде и не может находиться рядом с этой игрой, но, пользуясь высоким покровительством, пытается дергать за ниточки и делает это совсем не в интересах развития футбола», – приводит цитату Вайтюховского клубная пресс-служба.

Он отметил, что по-прежнему сохраняет хорошие отношения с Александром Павловым, хотя и огорчен его решением уйти. Директор считает, что тренер «попутал чувство благодарности и безропотное выполнение чужих решений».

По информации Telegram-канала «Ухо», Александр Павлов войдет в штаб минского «Динамо». В свою же очередь «Витебск» заинтересован в приглашении Сергея Ясинского на вакантную должность тренера.

Отметим, что в белорусском чемпионате 4 сентября сразу три клуба уволили своих тренеров.

Первым это сделал солигорский «Шахтер», отправив в отставку Станислава Суворова. Вместо него с приставкой «и.о.» назначили Сергея Подпалова.

Затем в новополоцком «Нафтане» понизили в должности Альберта Рыбака. Вместо главной команды он будет трудиться в дублирующем составе.

Закрыла день отставок бобруйская «Белшина», уволив Михаила Мартиновича. На его место пришел Дмитрий Мигас.

Ранее в Высшей лиге чемпионата Беларуси было еще два увольнения. Так, сначала лишился работы Вячеслав Левчук в могилевском «Днепре».

Также не удержался до конца сезона тренер борисовского БАТЭ Игорь Криушенко.

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