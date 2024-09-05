Вучич отказал Путину и не поедет на саммит БРИКС в РФ
- 5.09.2024, 20:37
- 1,316
Недавно президент Сербии получил приглашение от российского диктатора.
Президент Сербии Александр Вучич не будет участвовать в саммите БРИКС в России. Недавно он получил приглашение от президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
По данным издания, Вучич рассказал о том, что не сможет посетить саммит БРИКС, который состоится 22-24 октября. Это связано с тем, что у Сербии «будут важные гости». Однако он не уточнил, кто именно.