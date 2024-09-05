Канада передаст Украине систему NASAMS 2 5.09.2024, 21:02

2,258

Об этом сообщил министр обороны Канады.

Канада планирует передать Украине современную систему ПВО среднего радиуса действия NASAMS в начале следующего года. Об этом в интервью CBC News в понедельник, 2 сентября сообщил министр обороны Канады Билл Блэр.

Блэр отметил, что Канада присоединилась к заказу США на производство 10 систем NASAMS еще в прошлом году. Производитель, компания Raytheon, обещает поставить эти системы до конца текущего года.

«Наши системы будут включены в этот транш, и мы немедленно отправим их в Украину», — сказал министр.

Ожидается, что NASAMS поступят в Украину в начале 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com