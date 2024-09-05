Канада передаст Украине систему NASAMS

Канада передаст Украине систему NASAMS2
- 5.09.2024, 21:02
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Об этом сообщил министр обороны Канады.
Канада планирует передать Украине современную систему ПВО среднего радиуса действия NASAMS в начале следующего года. Об этом в интервью CBC News в понедельник, 2 сентября сообщил министр обороны Канады Билл Блэр.
Блэр отметил, что Канада присоединилась к заказу США на производство 10 систем NASAMS еще в прошлом году. Производитель, компания Raytheon, обещает поставить эти системы до конца текущего года.
«Наши системы будут включены в этот транш, и мы немедленно отправим их в Украину», — сказал министр.
Ожидается, что NASAMS поступят в Украину в начале 2025 года.