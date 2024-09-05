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Минувшее лето в Беларуси стало одним из самых жарких почти за 150 лет

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  • 5.09.2024, 21:05
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Минувшее лето в Беларуси стало одним из самых жарких почти за 150 лет

Средняя температура воздуха за летний сезон составила +19,9°С.

Это лето стало одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений — с 1881 года, пишет БелТА.

Средняя температура воздуха за летний сезон составила +19,9°С, что на 1,9°С выше климатической нормы.

«Лето текущего года заняло второе место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному сезону начиная с 1881 года», — рассказала инженер-метеоролог Татьяна Гиль.

А самое жаркое лето за весь период метеонаблюдений белорусы пережили в 2010 году. Тогда средняя температура воздуха по стране составляла +20,6°C.

За минувшее лето в разных регионах страны было от 39 до 70 жарких дней с температурой воздуха 25 градусов и выше. При этом норма составляет 29-59 дней. Также синоптики насчитали от 2 до 28 дней, когда столбик термометра достигал 30 и более градусов тепла (норма составляет 1-13 дней).

Самая высокая температура была зафиксирована 13 июля на станции Житковичи. Столбики термометра показали +37,9 °C. А минимальная температура составила +4,7 °C (14 августа на станции Полесская).

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