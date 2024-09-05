В Минске пенсионерка выбросила из окна школьнику более 760 тысяч евро 12 5.09.2024, 21:29

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16-летний парень выполнял задание мошенников.

В Минске осудили 16-летнего парня, который по заданию мошенников забрал у 75-летней женщины более 760 тысяч евро, пишет агентство «Минск-Новости».

Суд признал подростка виновным по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное повторно организованной группой в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК (Совершенное из корыстных побуждений незаконное распространение аутентификационных данных, посредством которых возможно получение доступа к счетам) и приговорил к 3,5 года лишения свободы со штрафом в 30 базовых величин (1200 рублей).

В соответствии с ч. 2 ст. 77 УК суд отсрочил исполнение назначенного наказания на 3 года, обязав школьника не менять место жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, периодически посещать отдел милиции для регистрации и не выезжать за пределы города по личным делам на срок более одного месяца.

Напомним, 7 февраля 75-летняя минчанка по рекомендациям лжеправоохранителей согласилась «задекларировать» свои сбережения. Выполняя указания мошенников, она подготовила семейные накопления и выбросила 16-летнему парню в окно более 760 тысяч евро. Последнего оперативно задержали сотрудники милиции.

Выяснилось, что школьник нашел объявление о быстром заработке в Telegram и с декабря 2023 года начал работать на телефонных мошенников. По заданию куратора он оформил на себя несколько банковских карточек и передал тому реквизиты. За выполнение этого задания он получил 175 рублей.

«Кураторов обманной сети заинтересовала беспрекословная исполнительность подростка, после чего они решили дать ему шанс заработать больше. В конце января парню предложили за вознаграждение забрать посылку из Солигорска, после чего передать ее криптовалютчику. О том, что в пакете находятся более 10 тысяч долларов, фигуранту было хорошо известно. Накануне убедительные лжеправоохранители уговорили 44-летнего мужчину и его мать задекларировать свои доходы. Родственники не заподозрили обман, так как держали связь, по их мнению, с реальными сотрудниками. Выполняя указания, потерпевшие обналичили валютные счета и передали деньги водителю такси, чтобы тот отвез средства якобы сотрудникам ДФР для последующего оформления», — рассказывали в СК.

Через неделю парню поступил еще один заказ. Нужно было забрать деньги, а после передать их криптовалютчику. Тогда школьника и задержали. От сотрудников милиции он узнал, что вместо 160 тысяч евро, о которых ему сказали кураторы, пенсионерка передала сумму практически в пять раз больше.

В СК отмечали, что на протяжении расследования подросток давал последовательные и непротиворечивые показания. Он активно сотрудничал со следствием и помогал собрать все эпизоды его курьерской деятельности воедино. Юноша характеризовался положительно, воспитывается в полной семье, хорошо учился в гимназии и на профессиональной основе занимался велоспортом.

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