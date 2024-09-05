В РФ арестовали режиссера фильма об Александре Литвиненко 1 5.09.2024, 21:40

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Андрей Некрасов

У выходца из России есть только гражданство Германии.

Режиссер и писатель Андрей Некрасов был задержан в Смоленской области 24 августа. Об этом сообщил сам Некрасов, с которым DW удалось связаться по телефону. Сейчас он находится в центре содержания иностранных граждан. У 66-летнего выходца из РФ Некрасова есть только немецкое гражданство. С ним уже связался представитель посольства Германии в РФ. Этот факт подтвердили DW в МИДе ФРГ.

По словам Некрасова, он снимал фильм в Смоленской области (режиссер не уточнил подробности о фильме и где именно был задержан). Отснятые кадры должны были стать частью исследовательского проекта о России, пояснил он. Некрасов рассказал, что был задержан сотрудниками ФСБ в штатском, которые утверждали, что он вел съемку рядом со зданием ФСБ.

Затем режиссера представили суду, который, по словам Некрасова, признал его виновным в нарушении административной статьи о «незаконной профессиональной деятельности». Его приговорили к аресту в центре для содержания иностранцев на срок до 90 суток, не приняв во внимание, что режиссер, как он утверждает, не знал о нахождении рядом с местом съемки здания ФСБ и не планировал его снимать.

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