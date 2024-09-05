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«Белавиа» запустила услугу для опаздывающих на рейс

  • 5.09.2024, 21:53
  • 1,138
«Белавиа» запустила услугу для опаздывающих на рейс

Услуга доступна для всех прямых регулярных и чартерных рейсов из Минска.

«Белавиа» запустила новый сервис FastTrack. Он позволяет в приоритетном порядке пройти предполетный досмотр в Национальном аэропорту Минск, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Новый сервис будет особо полезным для опаздывающих авиапассажиров.

Как приобрести?

На сайте belavia.by (во время покупки билета или позже, в разделе «Статус бронирования»);

в кассах авиакомпании или агентов.

Как воспользоваться?

После регистрации на рейс необходимо пройти с посадочным талоном к отдельным пунктам досмотра для пассажиров бизнес-класса:

международные вылеты — слева от пункта досмотра «А»;

вылеты в РФ — справа от пункта досмотра «F».

Услуга доступна для всех прямых регулярных и чартерных рейсов из Минска.

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