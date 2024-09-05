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Сырский назвал цели операции ВСУ в Курской области

  • 5.09.2024, 22:04
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Сырский назвал цели операции ВСУ в Курской области

Их пять.

Украина при помощи операции в Курской области хотела предотвратить новое наступление России. Также такие действия ВСУ помогли защитить население Сумской области.

Об этом в интервью CNN заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам генерала, основные цели операции в Курской области таковы:

- не дать России использовать Курскую область в качестве плацдарма для нового наступления;

-отвлечь силы РФ от других направлений;

- создать зону безопасности и предотвратить обстрелы гражданских объектов;

взять в плен оккупантов;

- поднять моральный дух украинских войск и нации в целом.

Сырский также напомнил, что операция ВСУ вынудила россиян перебросить в Курскую область десятки тысяч своих военных. Среди них — бойцы лучших в РФ подразделений воздушно-десантных войск.

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