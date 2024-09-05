Белорусского священника, которому запретили служить в Беларуси, приняли в клир Вселенского Патриархата в США
- 5.09.2024, 22:09
Протоиерей Петр Прокопцов отказывался освящать боевую технику российских военных.
Протоиерей Петр Прокопцов принят в клир Вселенского Патриархата в США.
Об этом стало известно из сообщения Архиепископа Америки Эльпидофора, который сообщил о решении принять белорусского священника в клир Греческой Православной Архиепископии Америки, передает «Хрысьціянская візія».
Протоиерей Петр Прокопцов – бывший настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы агрогородка Прибытки Гомельского района Гомельской области, который находится в 5 км от аэродрома в Зябровке, использовавшегося российскими войсками для авиаударов по Украине.
К священнику многократно обращались российские военные, дислоцированные в районе указанного аэродрома с просьбой освящать боевую технику. Он категорически отказывался, и чтобы избежать давления выехал на время в паломничество в Свято-Духов монастырь в Вильнюс.
Архиепископ Гомельский Стефан (Нещерет) во время этой поездки угрожал священнику лишением сана, чем вынудил вернуться в Гомель. Сразу после возвращения Прокопцов был вызван на беседу к архиерею, и после этой беседы ему позвонили из Гомельского управления КГБ, где провели опрос о причинах поездки в Литву, как делал визу, сотрудничает ли с «Христианской визией». Заставили подписать документ, что предупрежден о недопустимости противоправных действий, спонсировании террористической деятельности, передачи сведений порочащих политический строй и диктатора Беларуси зарубежным СМИ, призывов к забастовкам.
Опасаясь дальнейшего давления, Прокопцов был вынужден выехать заграницу. Он был запрещен в служении архиепископом Гомельским Стефаном (Нещеретом).