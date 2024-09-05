Трамп подтвердил, что предложил Маску должность в случае победы на выборах 2 5.09.2024, 22:17

Кандидат в президенты США хочет создать комиссию по эффективности правительства.

Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в США предложит должность Илона Маска. Он хочет создать комиссию по эффективности правительства.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, он создаст комиссию по эффективности правительства во главе с миллиардером Илоном Маском. Он также заявил, что Маск согласился возглавить этот орган.

Трамп не раскрыл детали относительно того, как именно будет работать такая комиссия, кроме того, что она разработает план устранения "мошенничества и ненадлежащих платежей" в течение шести месяцев с момента создания.

«Я создам комиссию по эффективности правительства, задачей которой будет проведение полного финансового аудита и аудита эффективности работы всего федерального правительства и предоставление рекомендаций по радикальным реформам», - заявил Трамп.

Стоит заметить, что раньше сам Маск рассказал о разговоре с Трампом и о том, что бизнесмен заинтересован в работе в этом органе.

«Я с нетерпением жду возможности послужить Америке, если появится такая возможность. Мне не нужна ни зарплата, ни титул, ни признание», – заявлял Маск.

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